Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0'lık sonuçla yendikleri Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, ' Sezon başında gedefimiz ik 10 takım arasında yer almaktı. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz' dedi.

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  • 20.01.2022 09:02
  • Güncelleme: 20.01.2022 09:02
Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i  1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, " 5 maçtır yenilmiyorduk, 6 maça tamamladık. 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i yendik. Bu bizim takımın gücünü gösteriyor. Oldukça fazla eksiğimiz vardı. Abdulkadir Parmak, ilk maçı olmasına rağmen mükemmel oynadı. Diğer transferler de aramıza katıldığında takımın gücüne güç katacaklar. Büyük bir takım büyük bir aile olduk taraftarımıza sürekli yanımızda. Bu birlik ve beraberliği bozmadan hedeflerimize adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Kasımpaşa maçı için takımımıza başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz ilk 10 takım arasına girmekti. Aşağılarda değil yukarılarda mücadele eden bir takım olma yolunda buralara gelebildik.  Her anlamda zor süreçler. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.  Zaman zaman yol kazaları olacaktır. Bu futbol: yenmek, yenilmek ve berabere kalmak var. Önemli olan mücadele eden birbirlerinin eksiğini hissettirmeyen aile ruhunu kaybetmeyen takım olabilmek. Takıma bu ruhu veren teknik ekibimze ve teknik direktörümüz hikmet Karaman'a teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle güzel haberleri paylaşırız" dedi.

BGC

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