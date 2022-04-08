Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 09:12
  • Güncelleme: 08.04.2022 09:30
Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam’ın Beşiktaş’a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi

Ligde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam’ın önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta olacağı yönünde haberler çıktı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, bu haberlere tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Berna Gözbaşı, ’Mame Thiam Beşiktaş’ta’ yönündeki paylaşımlara, “Bundan Mame Thiam’ın, Ahmet Nur Çebi’nin ve Berna Gözbaşı’ nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp” cevabı ile tepki gösterdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor