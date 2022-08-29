Berna Gözbaşı: 'Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor-Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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  • 29.08.2022 08:49
  • Güncelleme: 29.08.2022 08:49
Berna Gözbaşı: 'Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar'

  Gözbaşı, "Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar ve hep birlikte olmamız gerektiği konusunda çok duyarlılık gösterdiler. Bu seneyi böyle birlikte geçirirsek güzel sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi. 

Kayserispor bugün evinde Giresunspor'u ağırladı. Kayserispor evinde oynadığı maçta 3-0 galip oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3 yıldır çok zorluk yaşadığını ama bu zorlukları, alınan galibiyetlerle, taraftarların destekleriyle atlattığını söyledi. Bu tür sevinçleri her zaman yaşamaya devam etmek istediklerini dile getiren Gözbaşı, "Daha ligin çok başındayız. Bir maç alınca bitmiyor, çok uzun bir maraton, bu sezonu inşallah sakatsız, belasız, cezasız  böyle güzelliklerle kapatırız" dedi. 

Taraftarlar olarak çok kenetlendiklerini söyleyen Gözbaşı, "Bu konuda sayın Valimize öncülük ettiği için çok teşekkür ederim. Bütün belediye başkanlarına ve kaymakamlara da bu seyirci kampanyasına, taraftar kampanyasına katıldıkları için teşekkür ediyorum. 
Bu hafta sanırım 6 bin Passolig satıldı. Tabii ki bu Passolig kartları arttıkça aidiyet duygu artacak. Hep söylüyorum ligde kaç Anadolu takımı kaldı. İstanbul takımları çok arttı çok az Anadolu takımı kaldı. Bunun değeri kaybedince degil de kaybetmeden bu şekilde sahip çıkılması benide gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden ben sehrimizin büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Bu yükü sadece benim taşıyamayacağımı anladılar ve hep birlikte olmamız gerektiği konusunda çok duyarlılık gösterdiler. Bu seneyi böyle birlikte geçirirsek güzel sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
 
“FUTBOLA DESTEĞİN ARTMASI LAZIM”
Berna Gözbaşı açıklamasının devamında, “Buradan spor bakanımıza, bütün futbol camiasına sesleniyorum; Anadolu kulüplerinin bütçeleri yayın gelirinden oluşuyor. Ben göreve geldiğimde Euro 6-7 liraydı, şimdi 18 lira. Her kulüp için söylüyorum, yaşamaları çok zor. Şu stresli zamanda futbol bu ülkenin eğlencesi ve heyecanı. Futbola desteğin artması lazım. İnşallah evimizde böyle galibiyetler almaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

1ha

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