Berna Gözbaşı: “Bu bizim için son değil, başlangıç”

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile karşılaşan Kayserispor 3-2 mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçtan sonra stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı, " Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sivasspor’u tebrik ediyorum. Öncelikle, sadece Kayseri’den değil dünyanın dört bir yanından gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki onlar buraya kadar gelmişken kupayla taçlandıralım. Çok gergin bir final maçı oldu. Tam bir final maçıydı. Biz kazanamadık, kazanan Sivasspor’u tebrik ediyorum. Bu bizim için son final değil. Aslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz. Ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var. Futbol ikliminin değişmesi lazım. Ben ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün Sivasspor tribünlerinden dahi alkış almamız, bizim de kupayı kazandıktan sonra onları alkışlamamız da gayretlerimizin bir neticesi. Bambaşka bir Kayserispor oluşturma derdindeyiz. Türkiye’de negatifleşen futbol ikliminin pozitifleştirme gayreti içindeyiz. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu tür final ve başarıları görmeye devam edeceğiz" diye konuşu.

“BURAYA ZORLU RAKİPLERİ GEÇEREK GELDİK”

Başkan Berna Gözbaşı açıklamasının devamında, “Buraya zorlu rakipleri geçerek geldik. Her geçtiğimiz rakipten de alkış aldık. Fakat bugün finaldi, gergin de bir finaldi. Sonuçta rakibimiz kazandı. Biz en başından beri Mecnun başkanla ile Anadolu futbolunun başarısı olduğunu, kaybedenin kazananı tebrik edeceğini konuşmuştuk. Ben de bugün bunu gerçekleştiriyorum. Sivasspor camiasını kutluyorum. Ben yarı final ikinci maçına giderken bu şehrin, bu sevinçleri yaşamaya çok ihtiyacı var demiştim. Nitekim yarı finali de geçmiştik. Şehirde oluşan bu olumlu hava, bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyum. Bundan sonra da bu bütünlükle, yapacağımız çalışmalarla bu tür heyecan ve sevinçleri daha çok yaşayacağımıza inanıyorum. Hem taraftarımız hem de şehrimiz bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

