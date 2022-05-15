Berna Gözbaşı: Bazı işadamlarımız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0'lık sonuçla yendi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Bu maçla ilgili konuşaca olursak alt yapımızdan yetişen futbolcuların performansından memnum. Bunlardan biri olan Hayrullah, şahane bir gol attı. Gelecek sezon daha fazla alt yapıdan gelen oyuncularla, onların performansıyla gündeme gelmek istiyoruz. Ben buradan bütün Kayseri’ye, şehir dışında yaşayan bütün hemşerilerimize, yurt dışında yaşayan Kayserili gurbetçilerimize sesleniyorum; 26 Mayıs akşamı herkesi Atatürk Olimpiyat stadyumuna bekliyorum. Bu arada maçın oynanacağı yer ve tarih değişmiyor. Artık bana sormayın” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZ FİNAL MAÇINA GELMEK İSTİYOR BU NEDENLE OTOBÜS İÇİN ÇIKIP YALVARMAMAM LAZIM”

Berna Gözbaşı açıklamasının devamında ise, “Final maçına herkes bekliyorum 14 yıl sonra Bu heyecanı yeniden yaşıyoruz. O nedenle şehirden, STK’lardan, işadamlarımızdan destek bekliyoruz. Taraftarımız gitmek istiyor, o nedenle şehirden destek lazım. Ben zaten tek başıma yük taşıyorum. Çok üzüldüğüm olaylar yaşıyorum. STK’ların başkanları benimle 1 otobüs mü? 2 Otobüs mü? Pazarlığı yapıyor. Böyle olmaz. Kayserispor şehir takımı, benim takımım değil. Evet, bir çok sorumluluğu tek başımıza üstleniyoruz. Sıkıştığımız yerde Kayseri Büyükşehir Belediyemize gidiyoruz ama onların da bağlı olduğu belli yasalar var. Ama 14 sene sonra benim geldiğim zamanda nerdeyse amatöre düşecek bir kulübün iki sene de Allah’a şükür, buralara kadar getirdik. Şimdi, sadece taraftar İstanbul’a gidecek. Bunun için benim çıkıp yalvarmamam lazım. Özellikle işadamlarımıza sesleniyorum. Sadece buraya maça gelip gitmekle olmaz. Şehrin reklamı oluyor. Bundan kendileri de yararlanıyor. Gereğini yapsınlar iyi akşamlar” dedi.