Berna Gözbaşı: 'Senegal'in elenmesini bekliyoruz'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası’ndan elenmesini beklediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın bir an önce takıma dönmesi için Senegal Milli takımının elenmesini beklediklerini ancak takımın şampiyonluğa gittiğini söyledi. Berna Gözbaşı, açıklamasında "Mame Thiam dönsün diye Senegal’in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum. Fenerbahçeliler, ’Thiam sizde nasıl oynuyor?’ diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı" cümleleri kurdu.

Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal milli takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda Çeyrek finale yükseldi. Senegal, 30 Ocak 2022 günü Ekvator Ginesi ile Yarı finali yükselmek için mücadele edecek.