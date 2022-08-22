Benzine zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam beklentisi oluşmuştu. Benzine gelmesi beklenen 81 kuruşluk zam kesinleşti.
- 22.08.2022 20:31
- Güncelleme: 22.08.2022 20:31
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam uygulanacak.
Son güncellemeyle birlikte şu an 20,06 liradan satılan benzinin litresi 20,87 liraya yükselecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
Benzin: 20,06 (zam uygulanmadan)
Motorin (Dizel):25,34
LPG: 11,32
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