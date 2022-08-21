Benzine zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam bekleniyor.
- 21.08.2022 11:15
- Güncelleme: 21.08.2022 11:15
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 20,6
Motorin (Dizel):25,34
LPG: 11,32
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