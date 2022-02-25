Benzine ve motorine yeni zam yoldab

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatması enerji sektörünü de etkiledi. Brent petrol varil fiyatı tarihi rekor kırarak 100 Doların üzerine çıktı, 105 Dolar seviyelerini gördü.

Bu durumun Türkiye’de de akaryakıt gurubu ürünlere fiyat artışı olarak yansıması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam gelecek. Benzin grubunda 1 lira 61 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 51 kuruş zam artışı olabilir.