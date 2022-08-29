Benzine indirim kesinleşti

Akaryakıt gurubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen indirim kesinleşti. 

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  • 29.08.2022 18:48
  • Güncelleme: 29.08.2022 18:48
Benzine indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinde bu gece geçerli olacak şekilde 1 lira 5 kuruşluk fiyat indirimi kesinleşti. İndirim pompa fiyatlarına da yansıyacak. 

Son güncellemeyle şu an ortalama 21,42 liradan satılan benzinin litresi 20,37 liraya gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayilere, illere ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 
Benzin: 21,42 (indirim uygulanmadan)
Motorin: 27.19
LPG: 11,32

1ha

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