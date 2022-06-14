Benzine beklenen indirim geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine gelmesi beklenen indirim kesinleşti. Benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim geldi.
- 14.06.2022 17:34
- Güncelleme: 14.06.2022 17:34
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim uygulandı.
Güncel Akaryakıt Fiyatları;
Benzin: 28.68TL (İndirim uygulanmadan)
Motorin: 28.13TL
LPG: 12.40TL
1ha
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