Benzine beklenen indirim geldi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim uygulandı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları;

Benzin: 28.68TL (İndirim uygulanmadan)

Motorin: 28.13TL

LPG: 12.40TL

