Benzine beklenen indirim geldi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim uygulandı.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin: 24,10 TL (İndirim uygulanmadan)

Motorin: 22,29 TL

LPG: 11,43 TL