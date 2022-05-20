Benzine beklenen indirim geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine gelmesi beklenen indirim kesinleşti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi.
- 20.05.2022 19:02
- Güncelleme: 20.05.2022 19:02
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim uygulandı.
Güncel akaryakıt fiyatları;
Benzin: 24,10 TL (İndirim uygulanmadan)
Motorin: 22,29 TL
LPG: 11,43 TL
1ha
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