Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) topluluğunun petrol üretiminde kısıtlamaya gitme kararı alması sonrası Brent petrol fiyatı arttı. Bu da akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya başladı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına beklenen 71 kuruşluk zam kesinleşti. Yeni zam, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Şu an 20,98 liradan satılan benzinin litresi zam sonrası 21,69 liraya yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,98 lira (zam uygulanmadan)

Motorin: 26,73 lira,

LPG: 10,25 lira.