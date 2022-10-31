Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 71 kuruşluk zam kesinleşti. 

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  • 31.10.2022 17:24
  • Güncelleme: 31.10.2022 17:24
Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) topluluğunun petrol üretiminde kısıtlamaya gitme kararı alması sonrası Brent petrol fiyatı arttı. Bu da akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına beklenen 71 kuruşluk zam kesinleşti. Yeni zam, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Şu an 20,98 liradan satılan benzinin litresi zam sonrası 21,69 liraya yükselecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 
Benzin: 20,98 lira (zam uygulanmadan) 
Motorin: 26,73 lira,
LPG: 10,25 lira.

1ha

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