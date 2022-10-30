Benzine 71 kuruş zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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  • 30.10.2022 05:37
  • Güncelleme: 30.10.2022 05:37
Benzine 71 kuruş zam bekleniyor

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni zammın 31 Ekim’de uygulanması planlanıyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 20 lira 98 kuruş (zam uygulanmadan) 
Motorin: 26 lira 73 kuruş
LPG: 10 lira 25 kuruş

1ha

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