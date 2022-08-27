Benzine 1 liralık indirim

Akaryakıtta son yapılan değerlendirme sonucu pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde indirim beklentisi öne çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Bugün yeni bir indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinde pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 5 kuruşluk fiyat indirimi beklentisi oluştu. Son güncellemeyle şu an ortalama 21,44 liradan satılan benzinin litresi 20,39 liraya gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayilere, illere ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin: 21,44 (indirim uygulanmadan)