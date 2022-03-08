Benzin ve motorine zam
Akaryakıt ürünlerine son zamanlarda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu geceden itibaren benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşecek.
- 08.03.2022 18:02
- Güncelleme: 08.03.2022 18:02
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin ve motorine zam geldiği açıklandı. Benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN