Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin ve motorine zam geldiği açıklandı. Benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına yansıyacak.