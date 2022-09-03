Benzin ve motorine zam, LPG’ye indirim beklentisi

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre dün indirim gelen motorin ve benzine zam beklenmektedir. Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 69 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 56 kuruş zam yapılacak. Zam uygulandıktan sonra 18 lira 95 kuruştan satılan benzinin litresi 19 lira 51 kuruşa; 24 lira 83 kuruştan satılan motorinin litresi ise 25 lira 52 kuruşa yükselecek.

Akaryakıt grubu ürünlerinden Oto gaza (LPG) ise 40 kuruş indirim beklenmektedir. İndirim uygulandıktan sonra 11 lira 32 kuruştan satılan LPG fiyatı 10 lira 92 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları bayi, il ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 18,95 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (Dizel): 24,83 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 11,32 TL (indirim uygulanmadan)