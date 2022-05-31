Benzin ve motorine zam beklentisi

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de aşağı yukarı yönlü dalgalanıyor. Son gelişmeler sonrası Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar civarında işlem görüyor. Bu durum akaryakıt gurubu ürünlere de zam olarak yansıması bekleniyor. Bu da motorin ve benzinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş, benzinin litre fiyatına da 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

Şu an 25,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 26,36 liraya; 24,69 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 25,83 liraya yükselecek.

Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 25,26 TL (zam uygulanmadan)

Motorin: 24,69 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 11,67 TL