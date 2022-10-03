Benzin ve motorine zam bekleniyor

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de aşağı yukarı yönlü dalgalanıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş, benzinin litre fiyatına da 84 kuruş zam bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

Şu an 19,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 20,36 liraya; 23,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 24,60 liraya yükselecek.

Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,52 TL (zam uygulanmadan)

Motorin: 23,44 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 11,00 TL