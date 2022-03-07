Benzin ve motorine, üst üste büyük zam bekleniyor

Akaryakıt grubu benzin ve motorine, bugün ve yarın üst üste büyük zam bekleniyor. 

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  • 07.03.2022 12:27
  • Güncelleme: 07.03.2022 12:27
Benzin ve motorine, üst üste büyük zam bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatı yükselişe geçti. Sene başında 70 Dolardan seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı 130 Doların üzerine çıktı. Bu da petrol ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. Özellikle 26 Şubat tarihinden itibaren üst üste gelen zamlara, bu gece yarısından sonra ve yarın iki zam birden bekleniyor. 

Akaryakıt kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatı gece yarısından sonra 57 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 44 kuruş zamlanacak. İkinci büyük zam ise Salı gecesi (8 Mart) pompaya yansıyacak. Benzine 2 lira 13 kuruş, motorine 2 lira 35 kuruş zam bekleniyor. Zamların gerçekleşmesi halinde 2 günde benzin 2 lira 70 kuruş, 3 lira 79 kuruş birden artmış olacak. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibariyle benzin 18,77 liradan, motorin 19,85 liradan ve LPG 10,78 liradan satılıyor. Son iki zammında gelmesiyle birlikte benzin 21,47 liraya, motorin 23,64 liraya fırlayacak. Bilindiği üzere serbest piyasa koşulları kapsamında akaryakıt fiyatları, petrol dağıtım işletmeleri ve istasyonlarına göre küçük çapta farklılıklar gösterebilir.

1ha

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