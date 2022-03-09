Benzin ve motorine beklenen zam kesinleşti

Akaryakıt grubu benzin ve motorine, son günlerde gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, benzine 79 kuruş, motorine de 2 lira 25 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı 25 lirayı geçti.

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  • 09.03.2022 18:23
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:23
Benzin ve motorine beklenen zam kesinleşti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye’de meydana gelen akaryakıt fiyat artışı nedeniyle son günlerde üst üste gelen zamlara bugün de yenisi eklendi.  Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatı gece yarısından sonra 79 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 2 lira 25 kuruş zamlanacak. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte yarından itibaren yeni fiyatlar şu şekilde olacak; benzin 21,40 lira, motorin 25,30 lira ve LPG 10,73 lira.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, petrol dağıtım işletmeleri ve istasyonlarına göre küçük çapta farklılıklar gösterebilir.

1ha

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