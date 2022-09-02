Benzin ve motorine beklenen indirim oranı arttı

Brent petrolün 95 dolar seviyelerine gerilemesi sonucu akaryakıt gurubu ürünlerinde de indirim beklentisi oluştu. Daha önce gündeme gelen motorinde 1,85 lira, benzinde 1,15 liralık indirim, brent petroldeki düşüş nedeniyle güncellendi.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 2,61 lira, benzinin litre fiyatında ise 1,89 lira indirim yapılacak. İndirim uygulandıktan sonra 20 lira 40 kuruştan satılan benzinin litresi 18,51 liraya; 27 lira 17 kuruştan satılan motorinin litresi ise 24,56 liraya gerileyecek. Oto gazda (LPG) fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları bayi, il ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,40 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (Dizel): 27,14 TL (indirim uygulanmadan)

LPG: 11,32 TL