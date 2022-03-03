Benzin ve motorine 2'nci zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin ve motorinde fiyat artışı olduğu açıklandı.
- 03.03.2022 17:08
- Güncelleme: 03.03.2022 17:08
EPGİS tarafından gelen açıklamaya göre benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam uygulanacak.
Fiyat artışı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
2 GÜNDE 2 ZAM
EPGİS tarafından dün benzin ve motorine zam geldiği açıklanmıştı. Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam uygulanmıştı. Bugün de benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi.
1ha
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