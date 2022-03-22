Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesi, akaryakıt ürünlerine fiyat artışı olarak yansıyor. Benzine ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam bekleniyor.

Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 60 kuruş motorine 1 lira 67 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 18,21 TL

Motorin: 20,86 TL

LPG: 11,17 TL