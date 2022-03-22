Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorin ve benzine büyük zam bekleniyor.
- 22.03.2022 11:25
- Güncelleme: 22.03.2022 11:26
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesi, akaryakıt ürünlerine fiyat artışı olarak yansıyor. Benzine ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam bekleniyor.
Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 60 kuruş motorine 1 lira 67 kuruş zam gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 18,21 TL
Motorin: 20,86 TL
LPG: 11,17 TL
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