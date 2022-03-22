Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorin ve benzine büyük zam bekleniyor. 

PAYLAŞ
  • 22.03.2022 11:25
  • Güncelleme: 22.03.2022 11:26
Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesi, akaryakıt ürünlerine fiyat artışı olarak yansıyor. Benzine ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam bekleniyor. 
Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 1 lira 60 kuruş motorine 1 lira 67 kuruş zam gelecek.  
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 18,21 TL
Motorin: 20,86 TL
LPG: 11,17 TL

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı

Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı

Bir HAFTA Bir YAZAR: Vedat SAĞLAM

Bir HAFTA Bir YAZAR: Vedat SAĞLAM

Önce kameraya, sonra polise yakalandı

Önce kameraya, sonra polise yakalandı

Çalınan 61 bin Euro'luk kasa bahçede gömülü bulundu

Çalınan 61 bin Euro'luk kasa bahçede gömülü bulundu

20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi'ni inceledi

Başkan Büyükkılıç, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi'ni inceledi

Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret

Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: '3 yılda 300 bin fidan diktik'

Başkan Büyükkılıç: '3 yılda 300 bin fidan diktik'

Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı

Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Turnuvası Kayseri'de başladı

Kırmızı ete yüzde 48 zam

Kırmızı ete yüzde 48 zam

Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam

Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam

Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı