Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 74 kuruş, benzinde 1 lira 82 kuruş tutarında indirim bekleniyor.

İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

Akaryakıtta şu anki güncel fiyatlar ise şu şekilde:

Benzin: 20,62 TL

Motorin: 20,72 TL