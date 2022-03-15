Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Akaryakıtta dalgalı bir seyir izlenirken yeni haftaya benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
- 15.03.2022 11:44
- Güncelleme: 15.03.2022 11:44
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 74 kuruş, benzinde 1 lira 82 kuruş tutarında indirim bekleniyor.
İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.
Akaryakıtta şu anki güncel fiyatlar ise şu şekilde:
Benzin: 20,62 TL
Motorin: 20,72 TL
1ha
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