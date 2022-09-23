Belsin bölgesine 20 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor

Melikgazi Belediyesi, Belsin bölgesinde 20 farklı noktada içerisinde yeşil alanları, egzersiz-oturma alanları, yürüyüş parkuru ile spor sahalarının yer alacağı yeni park çalışmaları ile ilçeye yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olacak.

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  • 23.09.2022 12:18
  • Güncelleme: 23.09.2022 13:16
Belsin bölgesine 20 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Belsin bölgesinde 20 farklı noktada içerisinde yeşil alanları, egzersiz-oturma alanları, yürüyüş parkuru ile spor sahalarının yer alacağı yeni park çalışmaları ile ilçeye yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olacak.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri yeni park ve yeşil alanlar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde yeşil alan ve park sayısını artırıyoruz. Nefes alabilecek mekânlar bizler için önemli. Modern ve yeşille iç içe bir Melikgazi için yeşil alanları imara açmadığımız gibi, her geçen gün yeni parklarla, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın vakit geçirebileceği yerler yapıyoruz. Parklarımızı ilçemizdeki diğer parklarımız gibi tam donanımlı, konforlu, güvenli ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek şekilde düzenliyoruz. 20 farklı noktada yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan ile daha yeşil bir Melikgazi olacak. Parklarımızı yaparken çevre düzenlemesine de önem veriyoruz. Bu çerçevede Belsin Bölgesinde yaklaşık 35 bin metrekare çevre düzenlemesi çalışmamız bulunuyor. Melikgazi’mize değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeni parklarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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