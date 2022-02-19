Belediyelerde görev değişikliklerine gidildi

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi'nde görev değişikliklerine gidilmesine karar verildi. Alınan bilgiye göre 2019 yılından beri Büyükşehir'de İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığını yürüten Oğuzhan Postallı, belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına getirildi. Postallı'nın bıraktığı konuma ise Cenani Ayaydın görevlendirildi. Nisan 2019'dan beri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı görevini yürüten Kadir Taşkesen ise KASKİ'de görevlendirildi. 2017'den bu yana Genel Sekreter Yardımcılığı yapan ve Sayıştay raporu üzerine görevden alındığı öne sürülen Hamdi Elcuman hakkındaki iddiaların asılsız olduğu ve görevine devam ettiği öğrenildi.

Büyükşehir'de ayrıca Mart 2017'den bugüne Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığını yürüten Ayşe Önder görevden alındı.

Temmuz 2015'ten bu yana Büyükşehir'de Mali Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Yıldız hakkında KASKİ'de görevlendirilmesi kararı alınırken, Yıldız'dan boşalan koltuğa Kocasinan Belediyesi İç Denetçisi Rıdvan Yurtlak getirildi.

Kocasinan Belediyesi'nin öncülük ettiği Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin (ORAKAB) müdürlüğünü yapan Emre Bayraktar'ın ise Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi.