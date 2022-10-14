Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikasına dair yaptığı açıklamalarla ilgili 'Belediye, belediye iştirakleri ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin yemek paralarının günlük net 55 TL'ye çıkarılması' konusunda bir açıklama yaptı.

PAYLAŞ
  • 14.10.2022 16:19
  • Güncelleme: 14.10.2022 16:26
Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikasına dair yaptığı açıklamalarla ilgili ‘Belediye, belediye iştirakleri ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin yemek paralarının günlük net 55 TL’ye çıkarılması’ konusunda bir açıklama yaptı.

Başkan Çelik açıklamasında; “5 Ekim 2022 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin tarafından yemek ücretlerinin 55 TL ye yükseltilmesiyle ilgili Kamu çerçeve sözleşmesine ek bir protokol imza altına alınmıştı. HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın; belediyeler ve şirketlerinde yemek paralarının günlük net 55 TL’ye çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeleri ve gayretleri neticesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan işçilerin yemek paralarının günlük net 55 TL’ye çıkarılması için bir genelge yayınlanmıştır” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri ile Şuşa arasında 'kardeş şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Şuşa arasında 'kardeş şehir' imzaları atıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Erkilet Kedi Bacağı Etkinliğine' davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Erkilet Kedi Bacağı Etkinliğine' davet

Şuşa Valisi'nden Başkan Yalçın'a ziyaret

Şuşa Valisi’nden Başkan Yalçın’a ziyaret

MAÇA DOĞRU... Kayserispor Galatasaray rekabetinde son durum

MAÇA DOĞRU... Kayserispor Galatasaray rekabetinde son durum

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metabolizmayı hızlandırmak için gün içerisinde bitki çayı ve kahve tüketilmeli

Metabolizmayı hızlandırmak için gün içerisinde bitki çayı ve kahve tüketilmeli

Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu

Belediyelerde çalışan işçilerin yemek ücretleri günlük net 55 TL oldu

DAHA FAZLA
Kayseri 5. Kitap Fuarı açıldı

Kayseri 5. Kitap Fuarı açıldı

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsünde 'Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni' düzenlendi

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsünde 'Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni' düzenlendi

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

Kayseri ile Şuşa Arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı

Kayseri ile Şuşa Arasında ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzalandı