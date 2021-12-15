Belediyeden yeni güvenlik önlemi

Sivas Belediyesi tarafından su yükleme ve borç ödeme ATM'lerine yeni güvenlik tedbiri eklendi.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 13:11
Belediyeden yeni güvenlik önlemi
Sivas Belediyesi tarafından su yükleme ve borç ödeme ATM'lerine yeni güvenlik tedbiri eklendi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi tarafından su yükleme ve borç ödeme ATM’lerine yeni güvenlik tedbiri eklendi.

Vatandaşların belediyeye gitmeden daha hızlı, kolay ve zaman mefhumu olmadan hizmet alabilmeleri için tasarlanan ATM’lerin daha güvenli hale geliştirilmesi adına çalışma başlatıldı. Şehrin farklı noktalarında 7 gün 24 saat hizmet veren ve hem kredi kartı hem de nakit para ile işlem yapılabilen sistemin güncelleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ gereğince, işlem sahibinden SMS ile güvenlik kodu alma sistemini hayata geçirdi. Buna göre; ATM’lerde vatandaşların “Borç Sorgulama ve Ödeme” işlemlerinde Belediye sisteminde kayıtlı telefon numaralarına doğrulama kodu içeren SMS gönderilmek suretiyle işlem yapmaları sağlanacak.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun getirmiş olduğu bir zorunluluk olarak geliştirilen uygulama ile ATM’ler üzerinden “Borç Sorgulama ve Ödeme” işlemi yapacak olan vatandaşın, Belediye sisteminde kayıtlı numarası yok ise telefon numaralarını kayıt yaptırmaları veya güncellemesi gerekecek.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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