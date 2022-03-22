Belediyeden İYİ Parti'ye 'korsan afiş' vurgulu cevap

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın şehir içinde bulunan billboard'lara reklam vermelerinin engellendiği yönündeki iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Herhangi bir yönlendirme yapmadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi, reklam panolarının bulunduğu noktalara 'korsan afiş' asılmasını öne sürerek kanunların buna izin vermediğini hatırlattı.

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  • 22.03.2022 16:50
  • Güncelleme: 22.03.2022 16:50
Belediyeden İYİ Parti'ye 'korsan afiş' vurgulu cevap

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun reklam panolarını işletme hakkının özel sektörde bulunduğu vurgulanarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iddia edildiği gibi açık hava reklam mecralarının işletme hakkını ihaleyle alan firmaya müdahale etmesi ve yönlendirmesi söz konusu olamaz. Başka sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de ihaleyi alan firma ticari bir faaliyet yürütmekte olup, reklam mecralarının kiralanması ve kullandırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri kendi organizasyonuyla gerçekleştirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“BAŞKASINA AİT ALANI GASP EDEREK KULLANANLARA GÖZ YUMULAMAZ”

Reklam panolarına izinsiz reklam asıldığını iddia eden Büyükşehir Belediyesi, “Reklam mecralarına izinsiz bir şekilde asılan ve ‘korsan’ tabir edilen pankart ya da afişlerin kaldırılması da yine kanundan kaynaklanmaktadır. İzinsiz ve bedelsiz bir şekilde bir başkasına ait alanı ‘gasp ederek’ kullanmaya çalışanlara göz yumulması düşünülemez. Daha öncede münferit şekilde yaşanan olaylarda da korsan afişlere asla müsaade edilmemiştir” ifadelerine yer verdi.

“POPÜLİST AÇIKLAMALAR KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ”

Belediye, reklam panoları üzerinden gündem oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, “Kamuoyunda ‘Reklam mecralarına müdahale ediliyor’ şeklinde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi farklı amaçlara hizmet ettiği de açıktır. Eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmak ve kanundan kaynaklı uygulamaları yok sayarak kişisel çıkar sağlamaya yönelik popülist açıklamalar yapmak kimseye yarar sağlamayacaktır. Aksine, yanılttığı her bir Kayserilinin kul hakkına girmesine yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bugün parti genel başkanı Meral Akşener’in 23-24 Mart’ta Kayseri'ye yapacağı ziyaret öncesi yaptığı basın açıklamasında şehir içindeki reklam panolarına reklam veremediklerini öne sürmüştü. Ataş, “Her zaman olduğu gibi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. Genel ve yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara baskı yaparak buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri’ye gelişini duyurmamıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının bizzat kendisinin ve AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bizlere vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bir genel başkan hangi parti olursa olsun layıkıyla gelip layıkıyla Kayseri’de ağırlanmalı” diye konuşmuştu.

Ataş, ayrıca geçmişe de atıfta bulunup “Sayın Memduh Büyükkılıç’ı aradım kendilerine bunu söyledim hiçbir çözüm üretmedi. Üretmediği gibi daha önce de bizim bir afişimizi Türkiye’de yer alan bir projede bir saat içerisinde Kayseri’de indirtmişlerdi. Bunu da kendisinin indirttiğini daha önce de net bir şekilde söylemişti” diyerek bunu yapanları kınadığını açıklamıştı.

1ha

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