Belediye personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Aile' eğitimi verildi

Melikgazi Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, bağımlılıkta aile duyarlılığını harekete geçirmek içen  belediye personeline yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Aile' konulu eğitim semineri düzenledi.

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  • 24.09.2022 16:18
  • Güncelleme: 24.09.2022 16:18
Belediye personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Aile' eğitimi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, personelin gelişmesi ve bilinçlenmesi için birçok alanda kurum içi eğitim verildiğini anımsattı. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, bu amaçla personele yönelik ‘En İyi Narkotik Polisi Ailedir’ semineri düzenlendiğini kaydetti. 

Bağımlılığın önlenmesinde aile duyarlılığının önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, “İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda aile duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz personelimize narkotik hakkında eğitim verdi. Uzmanlar tarafından personele aile içinde çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyi bir uzmanından dinlediğimiz zaman aslında bilmediğimizi öğreniriz. Onun için uyuşturucu konusuna ilgi göstermemiz lazım. Bu işi sadece güvenlik birimlerimize havale etmememiz lazım.  Uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. Bu faydalı eğitim için Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

1ha

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