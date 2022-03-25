Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Melikgazi Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yaparken geçirdiği kaza sonucu yoğun bakımda tedavi gören Recep Özel, hayatını kaybetti.
- 25.03.2022 16:56
- Güncelleme: 25.03.2022 16:56
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesine Bağlı Ovaçiftliği Köyü nüfusuna kayıtlı Recep Özel, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Melikgazi Belediyesinde Kepçe operatörlüğü yaparken geçirdiği kaza sonucu yaklaşık 20 gündür Kayseri’de yoğun bakımda olan Özel’in (28) sabah saatlerinde ölüm haberi geldi.
‘KAMYONA KEPÇE YÜKLENDİĞİ ESNADA KAZA GEÇİRDİ’
Kamyona kepçe yüklendiği esnada kaza geçiren Recep Özel’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Özel, yaklaşık 20 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Özel, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özel’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ovaçiftliğinde defnedilecek.