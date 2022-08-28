Belediye Başkanvekili Topgül, TSYD yönetimi ile bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanvekili Topgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas yönetimi ile bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 28.08.2022 10:12
  • Güncelleme: 28.08.2022 10:12
Belediye Başkanvekili Topgül, TSYD yönetimi ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediye Başkanvekili Topgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas yönetimi ile bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, hafta sonunda TSYD Sivas yönetimi ile bir araya geldi. TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş, Abdullah Yiğit, Göktürk Fırat ve Oğuzhan Sarzep ile TSYD Sivas üyesi Murat Polat’ın da hazır bulunduğu sabah kahvaltılı sohbet toplantısında, Belediye Başkanvekili Topgül, kendi elleriyle hazırladığı kahvaltı ile basınla buluştu. Siyasi kariyeri, belediye çalışmaları ve siyasetteki geleceği ile ilgili konuların ele alındığı sohbet toplantısında görüşlerini dile getiren Topgül, bir süre önce göreve gelen TSYD Sivas Şube Yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

“Hizmette söz konusu Sivas ise gerisi teferruattır”

Sivas ve Sivaslıya hizmette ekip çalışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Topgül, uzun bir süreden beri siyasette yer aldığını, Sivas ve Sivaslıyı çok yakından tanıdığını belirterek,”Hizmette söz konusu Sivas ise gerisi teferruattır. Sivas’a hizmet ediyorum, etmeye de devam edeceğim. 2023 Sivas ve Sivaslı açısından çok önemli bir yıl olacak. Ben Sivas ve Sivaslının bir neferiyim “dedi

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu

Kayserispor ile Giresunspor'un 7. randevusu

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

Başkan Büyükkılıç, 'Tarihi eserlerin değerlendirilmesini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte'

Başkan Büyükkılıç, “Tarihi eserlerin değerlendirilmesini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte”

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

Kayserispor'da Gavranovic'in durumu belirsiz

Kayserispor’da Gavranovic’in durumu belirsiz

YRP'li Önder Narin: 'Türkiye'de Gülşen aracılığıyla bir yeni 'Lady Gaga' oluşturulmaya çalışılıyor'

YRP’li Önder Narin: “Türkiye’de Gülşen aracılığıyla bir yeni ‘Lady Gaga’ oluşturulmaya çalışılıyor”

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

40'lı yaşlardan sonra böbrek tümörü riski artıyor!'

Çiçekçi Mustafa Çevik: 'Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı'

Çiçekçi Mustafa Çevik: “Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı”

30 bin dekar arazi sulamaya açılacak

30 bin dekar arazi sulamaya açılacak

Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: 'Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir'

Doç. Dr. Mehmet Büyükberber: “Mide balonu 20-30 kilogram fazlası olan hastalarda etkilidir”

Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak

Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak