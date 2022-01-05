Belediye Başkanı Ekicioğlu, okul ziyaretleri ile talepleri yerinde alıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu yaptığı okul ziyaretleriyle talepleri yerinde alarak öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunuyor.

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  • 05.01.2022 16:18
  • Güncelleme: 05.01.2022 16:18
Belediye Başkanı Ekicioğlu, okul ziyaretleri ile talepleri yerinde alıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu; yaptığı okul ziyaretleriyle talepleri yerinde alarak öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunuyor.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, okul ziyaretleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Ekicioğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Karaman ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Uzun eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden başkan Ekicioğlu, öğretmen ve idarecilerle de eğitimin genel durumu, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri noktasında görüş alış verişinde bulundu. Ülkenin kalkınmasında öncelikli rolün eğitimde olduğunu anlatan Başkan Ekicioğlu; “Eğitimin önemi daha da artmıştır. Pandemi sürecinin de eklenmesiyle oluşan bilgi açığını kapatmak için çalışmalar yapılmalıdır. Bugün 100 binin üzerinde öğretmen adayı atama beklemektedir. Sorunların çözümü noktasında mutlaka bir Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalı ve Eğitim Şurası yapılmalıdır” dedi.

İHA

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