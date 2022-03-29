Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Kocasinan Belediyesi önceki dönem başkanlarından Bekir Yıldız katıldığı bir televizyon programında Kayserilinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a dua borcunun olduğunu ifade etti.

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  • 29.03.2022 15:08
  • Güncelleme: 29.03.2022 15:15
Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi önceki dönem başkanlarından Bekir Yıldız katıldığı bir televizyon programında Kayserilinin; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a dua borcunun olduğunu ifade etti.

1994 yerel seçimlerinde Memduh Büyükkılıç’ın Refah Partisi İl Başkanı olarak görev yaptığını ve aday belirleme çalışmaları sırasında yaptığı tercih ile Kayseri şehrine 30 yıllık mühür vurulduğunu ifade etti. Halen Kepsaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Başkan Bekir Yıldız yaptığı açıklamasında; “Memduh Büyükkılıç 1994 seçimleri döneminde Refah Partisi Kayseri İl Başkanı olarak görev yapıyordu. O dönemde yaptığı bir tercih var. Bu tercih olmasa ne Şükrü Karatepe, ne Mehmet Özhaseki ne de Bekir Yıldız olurdu. Bu üçlü isim siyaseti zerre kadar aklından geçirmeyenlerdik. Bu alanda ne ben, ne Şükrü bey ne de Mehmet Özhaseki Bey’in düşünmediği bir alan. Girmek istmediğimiz hesap etmediğimiz bir alan. Ama Memduh bey ısrar etti ve üçümüzü de çok zorluk çekerek ikna etti" dedi.

Parti olarak yapılan araştırmalarda yüzde 10-12 civarında oy oranlarının bulunduğunu ve yeni yüzlerle bu oranın aşılabileceği yönündeki konuşmaların kendilerini iknada etkili olduğunun altını çizen Başkan Yıldız; “Bize yüzde 10-12 oranlarında oyun bulunduğu, seçimlerde başarılı olabilmek için yüzde 30’ların yakalanması gerektiğini ve bununda ancak yeni yüzlerle olabileceğini söyledi. Sizler de yeni simalarsınız. Kayseri’de rencide olmamış sevilen insanlarsınız. Biz ne kadar hayır dediysek de kader olunca kaçmak yetmiyor. Memduh Bey’e bu şehir borçlu diye düşünüyorum. Bir dua borcu, bir sena borcu bir anma borcu var en azından. İşte belediyecilik bundan sonra değişti. Bu üç isim birbiriyle el ele vererek başladı. Bakın 1994 şimdilerde ise 2024’e geliyoruz. Yaklaşık 30 yıl. Memduh beyin azmi ve gayreti ile 30 yıl Kayseri’nin mührü vuruldu” dedi.

İHA

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