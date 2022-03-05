Beğendiği ayakkabıları çaldı
Kayseri'de bir vatandaş girdiği binada tek tek bakarak beğendiği ayakkabıları çaldı.
- 05.03.2022 18:36
- Güncelleme: 05.03.2022 18:36
Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Osman Billur Caddesindeki bir binada meydana geldi. Binanın içerisindeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, girdiği binada kapı önlerinde bulunan ayakkabılara tek tek baktıktan sonra beğendiği ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Ayakkabılarının çalındığını fark eden vatandaşlar, güvenlik kamera görüntüleriyle şikayetçi oldu. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN