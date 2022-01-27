BBP’li Çevrim: “Yolların açılmasını sağlamak belediyelerin asli görevi”

Kayseri’de yoğun kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Ana arteller belediye ekipleri tarafından hemen açılırken, ara sokaklara ise hizmet gecikti. BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, belediyelerin bölge seçimi yapmalarına üzüldüğünü söyledi. Çevrim, “Ne yazık ki ülkemizde belediyelerin, o bölge sizin diğer bölge bizim gibi politikalarını görüyoruz. Tabi bunlar bizi üzüyor. Yolların açılmasını sağlamak ve tuzlama yapmak belediyelerin asli görevlerinde bir tanesi. Bunlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Baktığımız zaman kış mevsiminde sadece yolların açılmasıyla alakalı değil, sosyal sorumluluk anlamında da ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza kömür yardımlarını da sürdürmeleri gerekiyor” diye konuştu.

‘AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLMAMIZ LAZIM’

Toplumu yönlendiren insanların konuşurken sözlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, ”Toplum nezdinde belirli makamda olan topluma mal olmuş kişilerin sözlerine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kişi toplumun büyük bir kesimini etkileyebiliyor. Özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde, çözüm için çabalamak yerine adeta ateşi körükleyen açıklamalar görüyoruz. Buraya bakıldığında tabi ki bu dilin düzelmesi gerektiğini toplum nezdinde takip edilen makam sahibi kişilerin sözlerine ve hitaplarına dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu durum psikolojik olarak toplumumuzu etkileyecektir. Burada ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız lazım. Özellikle manevi ve kültürel değerlere dil uzatılmaması, toplumun sinir uçlarına dokunulmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYIKÇI KAVGALARINI BİR KENARA BIRAKIP ÜLKE İÇİN ÇALIŞILMASI GEREKİYOR’

OSB’lerdeki elektrik kesintilerine de değinen Çevrim, “Enerji kesintilerini de görüyoruz. Şu anda OSB’de 3 günlük bir kapanma vardı. Bugün akşam saatlerinde açılacağını biliyoruz. Ülkemiz aslında suni gündemlerle meşgul ediliyor. Yani şöyle bir söz var, kayıkçı kavgalarını bir kenara bırakıp ülke için çalışılması ve bu yönde çabanın olması gerektiğini düşünüyorum. Rahmetli Genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözü var ‘Benim milletim devletine güvenirse, gömleğini satar devletinin arkasında durur’ diyor. Buradan devlet yöneticilerinden ve siyasilerden samimiyet ve fedakârlık bekliyoruz" diye konuştu.

Toplumu bilgilendirmek amacında olduklarını ifade eden Musa Çevrim, devlet yöneticilerinden ve siyasilerden fedakarlık beklediklerini söyledi. Çevrim, “Biz Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak hareketimiz maziden beri temiz bir harekettir. Gaffar Okan bey ile alakalı Genel Başkan Yardımcımız Kazım Birtane’nin yapmış olduğu açıklamada, Kazım beyin şahsi sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Genel Başkan Yardımcımızın şahsi görüşüdür. Bizler teşkilat olarak şehidimize her zaman saygılıyız. Burada da toplumumuzu bilgilendirmek istiyoruz” dedi.