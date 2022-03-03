BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

Bir araştırma şirketinin verilerine göre  Türkiye'deki gençlerin imkan olması durumunda yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Genç işsizliğin sebeplerine değinen BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, genç işsizliğin önüne geçebilmek adına gençlerin kabiliyetine göre meslek verilmesi gerektiğini aktardı. 

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  • 03.03.2022 16:21
  • Güncelleme: 03.03.2022 16:21
BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de genç işsizlik oranı 3 milyon 780 bin olarak açıklandı. Genç işsizliği hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, Türkiye’de üniversite bitirip diploması olduğu halde işsiz kalan birçok gencin olduğunun altını çizerek bunun sebebinin kabiliyete göre eğitim verilmediğini dolayısıyla da gençlerin işsiz kaldığını savundu.

Konuşmasında toplum tarafından gençlere yönelik oluşan baskı yüzünden orantısız ve bilinçsiz eğitim alındığını söyleyen Musa Çevrim, “Ülkemizde bir genç eğitim öğretim hayatına başladığında ortalama 14 – 15 yıllık süreçte ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor. Buna bakıldığında ülkemizin gençleri her alanda aktif olabilmesi ve kendini gösterebilmesi için zor hayat şartlarında diplomalı bir işsiz olmasındansa mesleki eğitimlerde kabiliyetine göre eğitilmesi sonucunda meslek sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ülkemize bakıldığında binlerce diplomalı işsiz olduğunu görebiliyoruz. Gençliğimizin gerçekten psikolojisi sorunlarla, bunalımlarla karşı karşıya bir mücadele içerisinde kalmakta. Gençlerimizin birçoğu ne yazık ki yurt dışını kendileri için bir kurtuluş olarak görmekteler. Ancak tarihimize bakıldığında her zaman kabiliyete göre eğitim verilmiştir. Bugün gençliğimize de aynı şey uygulanmalıdır. Buradan mülteci ve bu sorunu birbirine bağlayacak olursak, ülkemizde yaklaşık 7 milyon Suriyeli yaşamakta ve bunun yaklaşık 80 bin’i şehrimizde konaklıyor. Bugün Suriyeli gençler sigortasız bir şekilde daha ucuz çalıştıklarını da bildiği için birçok alanda meslek sahibi olmaktalar ve ilerleyen süreçte çalıştıkları sektörleri eline alabilecek güce erişmektedirler. Ancak bir yandan Türk gençliğine bakıldığında toplum baskısından dolayı üniversite mezunu olamadığında işsiz kalabileceği algısına karşı sürekli okumaya zorlanmaktadır. Tabi ki üniversite mezunu olmak hayatımızın bazı alanlarında önemli. Ancak kabiliyete göre eğitim alarak ülkemizde meslek sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bir örnek verecek olursak Kayseri Hacılar ilçesinde 1980’li dönemlerde kendi kabiliyetine göre eğitim alan gençlik, bugün sanayinin birçok yerinde ve bilim alanında önemli noktalarda bulunmaktadırlar. Bu örnekle kabiliyetine göre alınan eğitimin önemini anlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

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