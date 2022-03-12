BBP’li Çevrim: “Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor”

BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim dünyada meydana gelen olaylardan dolayı Türkiye’deki akaryakıt fiyat artışının vatandaşları zor duruma düşürdüğünü belirtti. Akaryakıttan alınan vergilerin düzeltilmesi gerekliğinin altını çizen Çevrim, “Akaryakıt noktasında gelen zamlardan dolayı başta vatandaşımız olmak üzere herksin sıkıntıya girdiğini gördük. Hayatımızın her noktasında akaryakıt önemli bir noktada olduğu için gelen zamlar üreticimizi ve vatandaşları zora sokmakta. Özellikle çiftçilerimiz bu durumda sıkıntıya düşen en önemli kişiler arasında yer aldı. Bu noktada devletimizin KDV ve ÖTV’de indirime gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üreticilerimizde akaryakıt zamlarından sonra elektik faturalarını da hesaba katacak olursak zor günler geçiriyor. Bu günlerde vergilerde indirimler ve devlet destekli yardımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“NİYETİMİZ KURU KURU MUHALEFET YAPMAK DEĞİL”

Siyasi kademelerinin sorunların üstüne daha çok düşmesi gerektiğini belirten çizen Çevrim, “Eleştirirken niyetimiz kuru kuruya muhalefet yapmak değil. Siyasilerimiz ve devlet kademelerimiz tasarrufa gitmeleri gerekiyor. Bugün bakıldığında o noktada tasarruf yapılırsa vatandaşın biraz daha rahatlayacağını düşünmekteyiz. Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Siyasilerin ülke için neler yapılması gerektiğinin üstüne düşmesi gerekiyor” diye konuştu.