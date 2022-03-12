BBP'li Çevrim: 'Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor'

Türkiye'de meydana gelen akaryakıt fiyat artışları ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim vatandaşların zor günler yaşadığını belirterek, akaryakıt ürünlerinde alınan KDV ve ÖTV'de indirime gidilmesi gerekliğini belirtti.

PAYLAŞ
  • 12.03.2022 18:16
  • Güncelleme: 12.03.2022 18:16
BBP'li Çevrim: 'Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor'

BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim dünyada meydana gelen olaylardan dolayı Türkiye’deki akaryakıt fiyat artışının vatandaşları zor duruma düşürdüğünü belirtti. Akaryakıttan alınan vergilerin düzeltilmesi gerekliğinin altını çizen Çevrim, “Akaryakıt noktasında gelen zamlardan dolayı başta vatandaşımız olmak üzere herksin sıkıntıya girdiğini gördük.  Hayatımızın her noktasında akaryakıt önemli bir noktada olduğu için gelen zamlar üreticimizi ve vatandaşları zora sokmakta.  Özellikle çiftçilerimiz bu durumda sıkıntıya düşen en önemli kişiler arasında yer aldı.  Bu noktada devletimizin KDV ve ÖTV’de indirime gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Üreticilerimizde akaryakıt zamlarından sonra elektik faturalarını da hesaba katacak olursak zor günler geçiriyor. Bu günlerde vergilerde indirimler ve devlet destekli yardımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“NİYETİMİZ KURU KURU MUHALEFET YAPMAK DEĞİL”

Siyasi kademelerinin sorunların üstüne daha çok düşmesi gerektiğini belirten çizen Çevrim, “Eleştirirken niyetimiz kuru kuruya muhalefet yapmak değil. Siyasilerimiz ve devlet kademelerimiz tasarrufa gitmeleri gerekiyor. Bugün bakıldığında o noktada tasarruf yapılırsa vatandaşın biraz daha rahatlayacağını düşünmekteyiz.  Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Siyasilerin ülke için neler yapılması gerektiğinin üstüne düşmesi gerekiyor” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Talas Antika Pazarı yarın açılacak

İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Büyükşehirden eğitime destek

Büyükşehirden eğitime destek

İtfaiye Müdürü Bağdat: 'Elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat!'

İtfaiye Müdürü Bağdat: “Elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat!”

Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu

Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu

Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam'

Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: 'Hedef BAL Ligi yola devam'

Çok Okunanlar
1
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

2
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

3
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

4
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP'li Çevrim: 'Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor'

BBP’li Çevrim: “Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi gerekiyor”

Motorin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Tomarza ilçesine 1 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı

Tomarza ilçesine 1 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı

Sağlık Müdürü Benli: 'Aile hekimliği birim sayısını 500'e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu 3 bine indirmeyi hedefliyoruz'

Sağlık Müdürü Benli: “Aile hekimliği birim sayısını 500’e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu 3 bine indirmeyi hedefliyoruz”

Yazar Ayhan Kılınçkaya 'Üstad' isimli kitabını tanıttı

Yazar Ayhan Kılınçkaya 'Üstad' isimli kitabını tanıttı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalık'

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi

Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri'de düzenlendi