BBP Kocasinan İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

Görevi devralan Mehmet Ulus, bir önceki başkan Bünyamin Mert'e emeklerinden ve partiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ulus, "Bünyamin Mert başkanımızdan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için yoğun çaba sarf edeceğiz. Kendisi parti teşkilatının oluşturulmasında büyük emek ve çaba sarf etti. Parti teşkilatımızın yeniden oluşmasındaki emekleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız bayrağı Kayseri'de daha yukaralara taşımayı kendimize hedef olarak belirledik. Onun içinde var gücümüzle çalışmaya başladık ve devam edeceğiz. Merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu gibi bizim ellerimiz hiçbir kire bulaşmadı. Bu eller Allah'a şükür ülkemize ve milletimize ihanet eden hiçbir işe uzanmadı. Ellerimiz tertemiz ve mazinin hatıraları ile dolu. Bu tertemiz eller kutlu geleceğe uzanmak isteyenlerin eli. Bu eli tutanlarla ülkemiz için milletimiz için kutlu geleceğe ulaşma yolunda var gücümüzle çalışacağız. Merhum liderimizden aldığımız bu tertemiz eli, kirletmeden ve hiçbir ihanete ortak olmadan geleceğe uzatacağız. Hem merhum liderimizden hem de Bünyamin Mert başkanımdan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ulus'un rozetini BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak taktı.