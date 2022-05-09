BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

Ankara’da bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören 43 yaşındaki BBP Kayseri Eski İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soğman’ın cenazesi Cırgalan mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

