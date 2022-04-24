BBP’den istifalarla ilgili ‘bayrak değişimi’ açıklaması

BBP Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Çevrim ve Ok’un istifa ettiği yönündeki haberlerin yersiz ve yanlı olduğu iddia edildi. Çevrim ve ilçe yönetiminin il başkanlığı tarafında istifa ettirildiğinin belirtildiği yazılı açıklamada, "Basında yersiz ve yanlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmaya çalışılan Hacılar ilçe teşkilatı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hacılar İlçe Başkanımız Sayın Musa Çevrim, İl Başkanımız Nizamettin Şafak ve MKYK Üyemiz Sayın Nevzat Yıldız tarafından il binamıza davet edilerek bir görüşme yapılmış ve bu görüşme neticesinde Çevrim ve ilçe yönetiminin istifa etmesinin yerinde bir davranış olacağı kanaatine varılmıştır. Bu karar ilçe Başkanımıza tebliğ edilmiş, bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı Çevrim’e teşekkür edilmiştir. Basında yer aldığı gibi BBP Hacılar İlçesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını kısa süre içerisinde bir bayrak teslimiyeti ile daha faydalı olarak faaliyetine devam edeceği kamuoyuna saygı ile bildiririz" ifadelerine yer verildi.