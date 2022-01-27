Bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Nevşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki ana arterlerde yapacağı kar temizliği çalışmasından dolayı bu akşam saat 20.00'den itibaren bazı cadde ve sokaklarda araç parklarına müsaade edilmeyecek.

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  • 27.01.2022 18:57
  • Güncelleme: 27.01.2022 18:57
Bazı caddeler trafiğe kapatılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi’nin şehir merkezindeki ana arterlerde yapacağı kar temizliği çalışmasından dolayı bu akşam saat 20.00’den itibaren bazı cadde ve sokaklarda araç parklarına müsaade edilmeyecek.

Nevşehir kent merkezinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarına caddelere düzensiz park edilen araçların engel olması yüzünden, kar küreme çalışmaları sağlıklı yapılamıyor.

Özellikle bazı caddelerde vatandaşlar tarafından yapılan çift yönlü araç parkları sebebiyle iş makineleri kaldırım kenarlarındaki karları temizleyemiyor.

Belediye ekipleri bu nedenle bu akşam yapacakları kar temizliği çalışmaları sırasında bazı cadde ve sokakları kısa süreliğine araç trafiğine kapatacak.

Saat 20.00’de başlayacak olan çalışmalara engel olmaması için söz konusu cadde ve sokaklarda araçları park halinde bulunan sürücülerin araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları istendi.

Çalışmaların yapılacağı cadde ve sokaklar şu şekilde:

Borsa Kavşağı’ndan Hassan Emmi Türbesi Kavşağı’na kadar olan Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi, Nevşehir Belediye Başkanlığı binasından Forum AVM’ye kadar olan Lale Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi, Meteris Meydanı’ndan Hasan Emmi Türbe Kavşağı’na kadar olan Saatçi Hoca Caddesi, Meteris Meydanı’ndan Fişekçi Camii’ne kadar olan Osmanlı Caddesi, Nar Caddesi, Nejdet Ersan Parkı önündeki İstiklal Caddesi, Belediye Caddesi, Kasaplar Çarşısı, Keçeciler Caddesi, Gazhane Caddesi, Ada Sokak.

İHA

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