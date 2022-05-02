Bayram namazında 7'den 70'e herkes tarihi camiye akın etti

Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de 7' den 70'e herkes Ramazan Bayramı namazı kılmak için akın etti.

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  • 02.05.2022 08:33
  • Güncelleme: 02.05.2022 08:33
Bayram namazında 7'den 70'e herkes tarihi camiye akın etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami’de 7’ den 70’e herkes Ramazan Bayramı namazı kılmak için akın etti.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen 826 yıllık Sivas Ulu Cami’nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek safa girdi. Yöresel kıyafetleri ile tarihi camiye gelen Afrika asıllı öğrenciler dikkat çekti. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas milletvekilleri de namazlarını ulu camide kıldı. Öte yandan namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak hayırlara vesile olmasını dilediler.

İHA

Kayseri Gündem
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