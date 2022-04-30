Bayram kolonyası satışları arttı

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte kolonyaya talep arttı. Şekerleme Firması sahibi Şenay Özdemir, 'Bayramlarda en çok verdiğimiz kolonya türü limon kolonyası' dedi.

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  • 30.04.2022 18:26
  • Güncelleme: 30.04.2022 18:26
Bayram kolonyası satışları arttı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar bayram alışverişi ne başladı. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan kolonyalarda ise talepler arttı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kolonya satışlarının arttığının altını çizen Şekerleme Firması sahibi Şenay Özdemir, “Bayrama hazırlıklarımızı biz tamamladık. Covid döneminde kolonya satışımız çok güzeldi. Bu satışlarımız hala da devam etmekte. İnsanlar kolonya kullanmayı sevdiler.  Vatandaşlar kolonyaları parfümden daha çok kullanmaya başladılar. Bayramın yaklaşması ile birlikte yoğunluklar arttı. Herkes bayram alışveriş telaşında. 2 yıldır Eski bayramları özledik. Geçen sene bayramda yasak vardı bayram dönemi boyunca kapalıydık. İnsanlar pandemi nedeniyle bayramda evindeydi. Bu sene herkes bayrama tam şekilde hazır ve istekli. İnşallah özlediğimiz günlere kavuşacağız. Kolonya fiyatları 15 liradan başlıyor ve 55 liraya kadar çıkıyor.  Kolonyalarda artışlar meydana geldi ama alınmayacak sevilerde değil” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMDA EN ÇOK LİMON KOLONYASI SATILIYOR”

Baymalarda en çok limon kolonyasının ilgi gördüğünün fakat son zamanlarda parfümlü kolonyaların ön planda olduğunu belirten Özdemir, “Bayramlarda en çok verdiğimiz kolonya türü limon kolonyası. Ama artık insanalar parfümlü kolonyalara doğru yönelmeye başladılar. Bu istekler üzerine de parfümlü kolonya çeşitleri çoğaldı. Pandemi döneminde kolonya firmaları işlerine güzel bir şekilde devam ettiler. Vatandaşlar kolonya fiyatlarına tepki göstermiyorlar” diye konuştu.
 

1ha

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