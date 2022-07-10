Bayram için gelmişti, evde ölü bulundu

İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'a gelen 57 yaşındaki şahıs, ikamet ettiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

PAYLAŞ
  • 10.07.2022 10:39
  • Güncelleme: 10.07.2022 10:39
Bayram için gelmişti, evde ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul’dan bayram tatili için Sivas’a gelen 57 yaşındaki şahıs, ikamet ettiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Kepenek Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Geçtiğimiz gün bayram tatili için İstanbul’dan Sivas’a gelen Rıfat Baykal (57) geceyi yakın bir arkadaşına ait evde geçirdi. Bugün Baykal’a telefonla ulaşamayınca ikamet ettiği eve giden arkadaşları, zile bastıklarında kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Eve giren polis Baykal’ı hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık personeli, Baykal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Baykal’ın cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç çocukluk günlerini yeniden yaşadı

Başkan Büyükkılıç çocukluk günlerini yeniden yaşadı

63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kurban Bayramı'nı çocuklarla geçirdi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kurban Bayramı’nı çocuklarla geçirdi

Bu bahçenin ziyaretçileri meyvelerini dalından yiyor

Bu bahçenin ziyaretçileri meyvelerini dalından yiyor

Kayserispor'da bayram izni

Kayserispor'da bayram izni

Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor

Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç video konferans ile STK temsilcileri ile bayramlaştı

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez kurban pazarını ziyaret etti

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez kurban pazarını ziyaret etti

DAHA FAZLA
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: 'Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat'

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: 'Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat'

YRP'li Güzin Yiğit: '24 Temmuz'da Fatih Erbakan'la Kayseri coşacak'

YRP’li Güzin Yiğit: ‘24 Temmuz’da Fatih Erbakan’la Kayseri coşacak’

Kocasinan'da kurban bayramı konforu

Kocasinan'da kurban bayramı konforu