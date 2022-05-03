Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ta bayram gezmesine giden araç kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Güler, 58 ADK 603 plakalı Hundai marka aracıyla ailesiyle birlikte bayram gezmesine giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederek TCDD üst geçit duvarına çarptı. Araçta bulunan Serkan Güller (27), Hüseyin Güller (50), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48)Elif Çiçek (5), Erva Çiçek(3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.