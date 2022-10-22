Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor

Kentsel Dönüşüm'de ülkenin en önde gelen hizmetlerini, rekor bir yatırımla ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi, 23 blok, 892 daire, 58 dükkandan oluşan ilk etap projenin temelini attı.

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  • 22.10.2022 15:06
  • Güncelleme: 22.10.2022 17:25
Battalgazi Mahallesi'nin İlk Etap Projesi Başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentsel Dönüşüm’de ülkenin en önde gelen hizmetlerini, rekor bir yatırımla ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi, 23 blok, 892 daire, 58 dükkandan oluşan ilk etap projenin temelini attı.

Temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Türkiye’de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu törende yaptığı konuşmada; “Melikgazi’mizin her noktasında ömrünü tamamlamış, metruk binaları yıkarak modern ve konforlu yapılarla hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Battalgazi Mahallemizde bu projenin onayı ve hayata geçmesinde büyük destekleri olan Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ederim. Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın onayı ile projemiz start aldı. Bu proje Küçükali’nin devamı olarak gerçekleşiyor. 100 bin metrekare alanda 23 blok 892 daire ve 58 dükkândan oluşan 750 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım. Birçok belediyenin yapamadığını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bize güveni var. Kayseri modeli Kayseri’de ses getiren bir model bizde bu modeli takip ediyoruz. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Burada vatandaşlarımızla anlaşarak 241 tane gecekonduyu yıktık. Yeni yollarımızda açıldı. İlk temel burada başlayarak devam edecek. Bugün 2+1 ve 3+1 dairelerin yapılacağı 3 bloğun temelini atıyoruz. Burada vatandaşlarımızın memnuniyeti çok yüksek. Aynı zamanda Kazım Karabekir Mahallesinde çok büyük bir projeyi tamamlamak üzereyiz. 2. etabına geçiyoruz. Anbar’da birinci etap tamamlandı 2. Etabına geçiyoruz. Yıldırım Beyazıt’ta 6 blok yapacağımız projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 2. Etap çalışması da son hızla devam ediyor. Türkiye’de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; “2. Etabın başlamış olması bizleri oldukça sevindirdi. Hep beraber daha nice hizmetlerde çalışmak nasip olsun inşallah. Örnek bir çalışma yapılıyor. Kayseri modeli giderek yayılıyor. Temeli atılan bu projemizin hayırlı olmasını dilerim” dedi. Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da 23 bloktan oluşacak büyük bir kentsel dönüşüm projesinin Kayseri’ye ve Melikgazi’ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de büyük bir projenin temelinin atılmasında gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Bine yakın ev ve dükkanları burada bugün başlıyor. Rabbim hayırla tamamlayıp, hak sahiplerine tamamlamayı nasip etsin. Burası yeni çalışmalarla gelişen büyüyen bir mahalle haline geldi. Türkiye’nin bir çok yerinde belediye başkanları kentsel dönüşüm işine zor ve zahmetli olduğu için girişmiyor. Kayserili belediye başkanlarımızı bu işi azimle devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Emek veren hizmet eden belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Battalgazi Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz ise yapılan hizmetler için teşekkür ederek, “Battalgazi’miz hızlı bir şekilde güzelleşti gelişti. Bu güzelliği sağlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi. Açılış konuşmalarının ardından projenin temeli, dualarla birlikte atıldı.

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İHA

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