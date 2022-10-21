Battalgazi'de 23 blok, 892 daire ve 58 dükkândan oluşan ilk etabın temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan 23 blok 892 daire ve 58 dükkndan oluşan ilk etap bloklarının 22 Ekim Cumartesi günü temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • 21.10.2022 11:55
  • Güncelleme: 21.10.2022 13:13
Battalgazi'de 23 blok, 892 daire ve 58 dükkândan oluşan ilk etabın temeli atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan 23 blok 892 daire ve 58 dükkândan oluşan ilk etap bloklarının 22 Ekim Cumartesi günü temel atma törenini gerçekleştirecek.

İlk etap bloklarının temellerini birlikte atmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Battalgazi Mahallemizde Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan 23 blok 892 daire ve 58 dükkândan oluşan ilk etap bloklarımızın 22 Ekim Cumartesi günü temelini atıyoruz. Kentsel Dönüşün denince Kayseri akla gelir. Kayseri’de büyük bir başarı hikâyesi vardır. Tüm belediyelerimiz de kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Battalgazi Mahallemizi yeni bir hayata, yeni bir geleceğe taşıyoruz. Yeni yuvalar, bereketli iş yerleri ve konutlar inşa ediyoruz. İçerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanlarıyla beraber yepyeni bir mahalleyi Kayseri’mize kazandırıyoruz. Yeni yönetmeliğe göre ev ve iş yerlerini depreme karşı dayanıklı inşa ediyoruz. İnşallah etap etap diğer bloklarında temelini atacağız hem de inşallah süratle tamamlayıp yeniden hemşehrilerimizin burada güvenli konutlarına sahip olmasını temin etmiş olacağız. Yarın saat 13.30’da gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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