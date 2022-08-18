Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm için yıkımlar devam ediyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları için Battalgazi Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hak sahipleri ile uyum içinde el ele vererek yıkımların yapıldığını belirtti.

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  • 18.08.2022 12:00
  • Güncelleme: 18.08.2022 12:23
Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm için yıkımlar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentsel dönüşüm çalışmaları için Battalgazi Mahallesi’nde yıkım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hak sahipleri ile uyum içinde el ele vererek yıkımların yapıldığını belirtti.

Kentsel dönüşüm ile evlerinin yenilenmesine yoğun ilgi gösteren hak sahiplerinin birçoğu ile anlaşmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Afet riski oluşturan alanlar çerçevesinde Battalgazi Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yeniden başladık. Hak sahiplerimizin birçoğuyla anlaşmalarımızı yaptık. Kendi konutlarının yıkımını gerçekleştiren hak sahiplerimiz de var. Hak sahiplerinin de yardımı ile devam eden çalışmalar her geçen gün hız kazanıyor. Kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi adına öncülük etme istekleri bizi çok mutlu etti. Vatandaşlarımızla uyum içinde el ele veriyoruz ve bu yıkımları yapıyoruz. Kavga gürültü olmadan hayır dua alarak bu işlerimizi yapıyoruz Riskli alan sınırları içerisinde hak sahiplerinin yüzde 92’si ile anlaşma yapıldı. Hak sahipleri kentsel dönüşümle evlerinin yenilenmesine yoğun ilgi göstermektedir. Alanda 124 gecekondu bulunmaktadır. Bu yapıların 70 adedi yıkılmış olup, hak sahipleri kendi konutlarını kendileri yıkmaya başlayarak kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi adına öncülük etmek istiyorlar. Alanda toplam 23 blok 864 adet 2+1 ve 3+1 konutların yapımını planlamaktayız. 2022 yılı içerisinde ilk olarak bu ay içinde konut ihalelerimize başlayacağız inşallah. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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